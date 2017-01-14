- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Kazım'ın yerine Ronaldinho geliyor!
14 Ocak 2017 , 00:37
- İlgili:
- Futbol
- Dünya'dan Futbol
AJANSSPOR- Ronaldinho yeni sezonda Coritiba forması giyebilir.
Yıldız oyuncunun menajeri Roberto de Assis gelecek hafta Coritiba yönetimi ile transfer görüşmesi yapmak üzere bir araya geleceklerini söylerken, "Eğer transfer gerçekleşirse Coritiba Ronaldinho'nun son kulübü olacak. Onun için güzel bir kariyer sonu düşünüyoruz" dedi.
Son olarak Fluminense forması giyen Ronaldinho yaklaşık 1.5 sezondur boşta.
Ronaldinho'nun yeni takımı olması beklenen Coritiba son olarak Colin Kazım-Richards'ı Corinthians'a satmıştı.
- İlgili:
- Futbol
- Dünya'dan Futbol
YORUM EKLE
Son Dünya'dan Futbol HaberleriTüm Dünya'dan Futbol Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 2
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar