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Olympiakos skoru koruyamadı
14 Ocak 2017 , 23:11
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Yunanistan Süper Ligi'ndeki 15. hafta mücadelesinde Olympiakos, deplasmanda Platanias ile 2-2 berabere kaldı.
Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Olympiakos, Platanias'a konuk oldu.
Atina ekibi, ilk 13 dakikada 2-0 üstünlüğü yakaladığı karşılaşmada rakibinin skoru eşitlemesini önleyemedi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
Olympiakos'un gollerini 4. ve 13. dakikalarda Brown Ideye kaydederken, ev sahibi ekibin gollerini 36. dakikada Georgios Giakoumakis ve 40. dakikada penaltıdan Georgios Manousos attı.
Ligde 5 maç aradan sonra puan kaybı yaşayan Olympiakos, puanını 38'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Bu sezon 6. kez berabere kalan Platanias ise puanını 21'e yükseltti.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk karşılaşmasında Osmanlıspor, 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak.
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