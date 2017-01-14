PAOK'u dolandırmak istemiş!

İsveç'te doğan Gambiyalı Alieu Darbo'nun sahte belge ve tavsiye mektuplarıyla bir çok kulübü dolandırdığı ortaya çıktı.

24 yaşındaki sahte futbolcunun en büyük vurgunu Yunanistan'ın PAOK takımından yapmak istediği ancak foyasının ortaya çıktığı anlaşıldı.



Darbo isimli şahıs yanında menajeri olduğunu söylediği bir kişiyle Yunanistan'ın PAOK Kulübü Sportif Direktörü Zisis Vryzas'a gitti. Elinde Dortmund menajeri Michael Zorc'un e-posta ile gönderdiği bir tavsiye yazısını gösterdi. Yazıda özetle şöyle deniyordu: "Bu futbolcunun tecrübe kazanmasını istiyoruz. Birkaç yıl sizde oynasın. Daha sonra yeniden biz alacağız. Bunu yaparsanız geri verdiğiniz zaman 4 milyon Euro da kazanabilirsiniz. Deneme antrenmanına çıkarmanıza gerek yok."



2004'te Avrupa Şampiyonu Yunanistan milli takımında yer alan Vryzas, futbolcu ve menajerini otele yerleştirdikten sonra Michael Zorc ve Dortmund Kulübü ile irtibata geçti. Sahtekarlık anında ortaya çıktı. Vryzas, birkaç ultrayı yanına alarak otele gitti ve Darbo'ya şehri terk etmesi için sabaha kadar süre tanıdı. Sabah Darbo ve menajeri erkenden sırra kadem bastı.



Darbo'nun başka takımları iyi futbolcuyum diye kandırdığı ve mukavele imzaladığı da ortaya çıktı.



2013 yılında Dinamo Zagreb ile üç yıllık anlaşma imzaladı. Elindeki övücü bonservis ve tavsiye mektuplarıyla deneme idmanına bile çıkmadı. Kısa sürede takımı terk etti.



İtalyan'nın FC Crotone Kulübü de sahte belgelerin tuzağına düştü. O zamanlar Serie B'de oynayan Crotone müthiş yeteneği yeni transfer olarak açıkladı. Hatta 10 numaralı formayı bile verdi. Ancak iki gün sonra belgelerinin sahte olduğunun anlaşıldığını farkeden Darbo, ırkçı söylemler duyduğu gerekçesiyle kulübü terk etti.



Darbo PAOK denemesinden sonra Norveç'in Nybergsund takımına transfer oldu. Ama kısa sürede futbol kalitesi ortaya çıkınca ortadan kayboldu.



Darbo'nun Malta, Cezayir ve Mısır'da da ortaya çıktığı belirlendi. Transfermarkt.de sitesine göre en son Malta ikinci liginden Naxxar Lions FC takımı oyuncusu olarak görüldü. Değeri 50 bin Euro. Ama orayı da terk etti ve şimdi nerede olduğu bilinmiyor.

(DHA)