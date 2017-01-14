AJANSSPOR- Bayer Leverkusen’in altyapısında yetişen, Alman Milli Takımı’nın alt kategorilerinde forma giyen ve son olarak Liverpool’a transfer olan Samed Yeşil Panionios yolunda.

Samed Yeşil, Bayer Leverkusen alt yapısı ve Almanya alt yaş gruplarında milli takım formasıyla dikkat çekmişti. Bir çok kulübün ilgisini çeken genç oyuncu 2012 yılında 1.3 milyon euro karşılğında Liverpool'a transfer oldu.

İngiliz kulübünde iki kez sakatlanan Samed bir türlü istediği forma şansını bulumadı. Daha sonra sırasıyla Bayer Leverkusen ve İsviçre'nin Luzern takımlarına kiralandı. Genç oyuncunun Liverpool ile olan sözleşmesi 1 Tem 2016 tarihinde sona erdi. Yunanistan Süper Liginde 2. sırada bulunan Panionios takımı ile büyük oranda anlaşan Samed Yeşil'in bonservisi elinde bulunuyor.



Samed Yeşil kimdir?

22 yaşında olan ve 1.80 boyunda olan forvet Samed Yeşil son olarak Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra boşta kaldı. Sezonun ilk yarısında hiç bir kulüpte forma giymedi.

Samed Bayer Leverkusen alt yapısı ve Almanya alt yaş gruplarında milli takım formasıyla dikkat çekmişti. Bir çok kulübün ilgisini çeken genç oyuncu 2012 yılında 1.3 milyon euro karşılğında Liverpool'a transfer oldu.

İngiliz kulübünde iki kez sakatlanan Samed bir türlü istediği forma şansını bulumadı. Daha sonra sırasıyla Bayer Leverkusen ve İsviçre'nin Luzern takımlarına kiralandı. Genç oyuncunun Liverpool ile olan sözleşmesi 1 Tem 2016 tarihinde sona erdi.

Geçen sezon Luzern formasıyla İsviçre Süper Lig'inde 16 maça çıkan Samed Yeşil 16 maçta 396 akika süre alırken sadece 1 gol atabildi.



Samed Yeşil milli takım kariyeri

Alman pasaportu taşıyan 22 yaşındaki gurbetçi Almanya U16, U17, U18 ve U19 takımlarında forma giydi. 34 maça çıkan Samed 31 gol kaydetti.