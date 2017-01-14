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UEFA'dan Guardiola'ya büyük şok!
14 Ocak 2017 , 16:39
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UEFA'nın belirlediği 'en iyi 10 Avrupalı teknik direktör' listesinde, Barcelona'ya tarihinin en parlak dönemini yaşatan Pep Guardiola yer almadı.
Avrupa futbolunun patronu UEFA, kendi kuruluş tarihi olan 1954’ü baz alarak tüm zamanların en iyi 10 teknik direktörünü seçti.
Listede Barcelona'ya tarihinin en parlak günlerini yaşatan ve sonrasında gittiği Bayern Münih'te de çok sayıda kupa kazanan Pep Guardiola'nın olmaması büyük dikkat çekti.
Aktif teknik direktörler içinde bir tek Jose Mourinho'nun yer aldığı listede diğer dikkat çeken isimler 'Total Futbol'un mucidi Rinus Michels, 'Catenaccio'nun kralı Helenio Herrera oldu ve bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Vicente del Bosque oldu.
UEFA'YA GÖRE EN İYİ 10 AVRUPALI TEKNİK DİREKTÖR:
1. Brian Clough
2. Johann Cruyff
3. Vicente del Bosque
4. Sir Alex Ferguson
5. Helenio Herrera
6. Udo Lattek
7. Valeri Lobanovskiy
8. Rinus Michels
9. Jose Mourinho
10. Arrigo Sacchi
GUARDIOLA'NIN KAZANDIĞI KUPALAR:
BARCELONA (14 KUPA):
La Liga (3): 2009, 2010, 2011
İspanya Kral Kupası (2): 2009, 2012
İspanya Süper Kupası (3): 2009, 2010, 2011
UEFA Şampiyonlar Ligi (2): 2009, 2011
UEFA Süper Kupası (2): 2009, 2011
FIFA Dünya Kulüpler Kupası (2): 2009, 2011
BAYERN MÜNİH (7 KUPA):
Bundesliga (3): 2014, 2015, 2016
Almanya Kupası (2): 2014, 2016
UEFA Süper Kupası (1): 2013
FIFA Dünya Kulüpler Kupası (1): 2013
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