UEFA'dan Guardiola'ya büyük şok!

UEFA'nın belirlediği 'en iyi 10 Avrupalı teknik direktör' listesinde, Barcelona'ya tarihinin en parlak dönemini yaşatan Pep Guardiola yer almadı.



Avrupa futbolunun patronu UEFA, kendi kuruluş tarihi olan 1954’ü baz alarak tüm zamanların en iyi 10 teknik direktörünü seçti.

Listede Barcelona'ya tarihinin en parlak günlerini yaşatan ve sonrasında gittiği Bayern Münih'te de çok sayıda kupa kazanan Pep Guardiola'nın olmaması büyük dikkat çekti.

Aktif teknik direktörler içinde bir tek Jose Mourinho'nun yer aldığı listede diğer dikkat çeken isimler 'Total Futbol'un mucidi Rinus Michels, 'Catenaccio'nun kralı Helenio Herrera oldu ve bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Vicente del Bosque oldu.

UEFA'YA GÖRE EN İYİ 10 AVRUPALI TEKNİK DİREKTÖR:

1. Brian Clough

2. Johann Cruyff

3. Vicente del Bosque

4. Sir Alex Ferguson

5. Helenio Herrera

6. Udo Lattek

7. Valeri Lobanovskiy

8. Rinus Michels

9. Jose Mourinho

10. Arrigo Sacchi



GUARDIOLA'NIN KAZANDIĞI KUPALAR:

BARCELONA (14 KUPA):

La Liga (3): 2009, 2010, 2011

İspanya Kral Kupası (2): 2009, 2012

İspanya Süper Kupası (3): 2009, 2010, 2011

UEFA Şampiyonlar Ligi (2): 2009, 2011

UEFA Süper Kupası (2): 2009, 2011

FIFA Dünya Kulüpler Kupası (2): 2009, 2011

BAYERN MÜNİH (7 KUPA):

Bundesliga (3): 2014, 2015, 2016

Almanya Kupası (2): 2014, 2016

UEFA Süper Kupası (1): 2013

FIFA Dünya Kulüpler Kupası (1): 2013