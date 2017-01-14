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Zico'yla yollar ayrıldı!
14 Ocak 2017 , 15:59
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Zico, başında olduğu Hindistan ekibi FC Goa ile yollarını ayırdı.
Bu sezon alınan kötü sonuçlar Zico'nun Goa kariyerinin sonunu getirdi. Hindistan ekibi FC Goa, Zico ile yollarını ayırdı. Arthur Antunes Coimbra, yani bilinen adıyla Zico, bu sezon takımın aldığı kötü sonuçlar nedeniyle ateş altındaydı. Goa sezonu son sırada tamamladı.
Goa, geçen sezon lig şampiyonluğuna çok yaklaşsa da finalde Chennaiyin'e kaybetmişti. Kulüp yetkilileri bu sezonki kabus sonuçların ardından, Brezilyalı teknik adamla yolları ayırmanın en doğru karar olduğuna kanaat getirdi.
Bir dönme Fenerbahçe'yi de çalıştıran Zico, kişisel Facebook hesabından yaptığı açıklamada Goa'dan ayrıldığını doğruladı.
Hürriyet
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