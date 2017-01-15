"Alo Drogba, ben Kazım"

AJANSSPOR- Corinthians Sportif Direktörü Flavio Adauto, Didier Drogba transferiyle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Yerel bir radyoya açıklamalarda bulunan Adauto, Colin Kazım-Richards'ın Drogba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söylerken, "Uzun uzun konuşmuşlar. Drogba kendisine yapılan tekliften haberi olmadığını söylemiş" dedi.

İlk başta Drogba ismi telaffuz edildiğinde heyecanlandığını belirten Adauto, "Sonra görüşme yaptığımız açıklanınca açıkçası tedirgin oldum çünkü taraftarlarımızı üzmek istemeyiz" diye konuştu.