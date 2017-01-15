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Burkina Faso ile Kamerun yenişemedi..

Tarih15 Ocak 2017 , 00:16

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Burkina Faso ile Kamerun yenişemedi..

2017 Afrika Uluslar Kupası A Grubu karşılaşmasında Burkina Faso ile Kamerun, 1-1 berabere kaldı.

Başkent Libreville'de oynanan mücadelede Burkina Faso'nun golünü 75. dakikada Issoufou Dayo atarken, Kamerun'un golünü ise 35. dakikada Benjamin Moukandjo kaydetti.

Beşiktaş'ta forma giyen Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, yedekler arasında başladığı karşılaşmada süre alamadı.

Öte yandan Burkina Faso Milli Takımı'nda maça ilk 11'de başlayan Kayserisporlu Alain Traore 90 dakika, Kardemir Karabüksporlu Abdou Razack Traore ise 74 dakika oynadı.

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