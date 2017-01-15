Drogba için şok pankart!

AJANSSPOR- Marsilya'nın Monaco ile oynadığı lig maçında ev sahibi taraftarları Drogba'ya yönelik çarpıcı bir pankart açtı.

2003-04 sezonunda Marsilya forması giyen eski oyuncuları için ağır ifadeler kullanan Fransız ekibinin taraftarları, "Marsilya'yı seviyorum demeyi bırak artık Drogba. Bizim bir ömür kazanamayacağız parayı sen bir ayda kazanıyorsun. Daha fazla ağlama ve Çin'e geri dön" ifadelerini kullanarak 38 yaşındaki oyuncuya sitemlerini dile getirdi.

Son olarak MLS ekiplerinden Montreal Impact forması giyen Drogba henüz bir takımla anlaşmış değil. Son dönemde adı Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians ile anılıyor.