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Efsane Kluivert'ın oğlu ilk maçında!
15 Ocak 2017 , 18:49
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AJANSSPOR- Eredivisie'nin 18. hafta mücadelesinde deplasmanda PEC Zwolle'yi 3-1 mağlup eden Ajax'ta efsane Patrick Kluivert'ın oğlu Justin ilk kez süre aldı.
39. dakikada sakatlanan Amin Younes'in yerine oyuna dahil olan 17 yaşındaki Justin Kluivert performansıyla alkış aldı.
Babası Patrick Kluivert da Ajax alt yapısından yetişmiş ve 1997'de Milan'a transfer olmuştu. Kluivert şimdilerde PSG'nin sportif direktörlüğünü yapıyor.
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