Bir devir resmen sona erdi!

AJANSSPOR- Hollandalı teknik adam Louis van Gaal emekliye ayrıldığını açıkladı.

Hollanda'da katıldığı törende yaşam boyu başarı ödülü alan 65 yaşındaki teknik adam burada yaptığı konuşmada teknik direktörlük kariyerine son verdiğini açıkladı.

Bu kararında ailesinin büyük etkisi olduğunu belirten Van Gaal'in kendisini hayır işlerine adayacağı belirtildi.

Kariyerinde Ajax, Barcelona, AZ Alkmaar, Bayern Münih, Manchester United gibi takımları çalıştıran deneyimli teknik adam iki farklı dönemde Hollanda Milli Takımı'nın başına geçmişti.