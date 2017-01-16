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İşte Barral'ın yeni takımı!

Tarih16 Ocak 2017 , 17:28

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İşte Barral'ın yeni takımı!

AJANSSPOR- Bir dönem ülkemizde Orduspor forması giyen David Barral, Güney Kıbrıs ekiplerinden APOEL Nicosia'ya transfer oldu. 

Geçtiğimiz günlerde Granada ile olan sözleşmesini fesheden 33 yaşındaki golcü transferi Twitter adresinden duyurdu. 

 

 

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