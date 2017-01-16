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İşte Barral'ın yeni takımı!
16 Ocak 2017 , 17:28
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AJANSSPOR- Bir dönem ülkemizde Orduspor forması giyen David Barral, Güney Kıbrıs ekiplerinden APOEL Nicosia'ya transfer oldu.
Geçtiğimiz günlerde Granada ile olan sözleşmesini fesheden 33 yaşındaki golcü transferi Twitter adresinden duyurdu.
Oficialmente ya soy jugador del Apoel. Muy contento de unirme a un gran club que lucha siempre por ganar títulos. pic.twitter.com/EL93T2kHVl— David Barral (@barral23) January 16, 2017
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