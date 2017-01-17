Çin'e gidecek mi? Pastore açıkladı!

AJANSSPOR - Fransa Ligi ekiplerinden Paris Saint Germain’de Çin’e transferi gündeme gelen Arjantinli futbolcu Javier Pastore, geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Kendisine ait sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla iddialara yanıt veren Pastore, Fransa’da kalacağını duyurdu.



27 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, ”Paris’ten ayrılmak istemiyorum. Halen verebileceğim çok şey var” ifadesini kullandı. Orta saha oyuncusu, 2009-2011 yılları arasında Palermo’da 69 maçta 14 gol atmış ve daha sonra PSG’nin yolunu tutmuştu.



Paris Saint Germain’de 2011 yılından beri forma giyen Pastore, 144 maçta 25 gol attı. Aynı zamanda Arjantin Milli Takımı’nda da oynayan 1.87 boyundaki yıldız oyuncu, 27 maçta 2 kez ağları sarstı. Pastore için Çin kulüplerinin 50 milyon Euro civarında bir teklif yaptığı iddia edilmişti.



