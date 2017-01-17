Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Dünya'dan Futbol

Gana, Uganda'yı 1-0 yendi

Tarih17 Ocak 2017 , 21:17

Yorum
Gana, Uganda'yı 1-0 yendi

2017 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Gana, Uganda'yı 1-0 yendi. 

Gabon'un Port-Gentil kentinde oynanan mücadelenin 32. dakikasında Gana, Andre Ayew'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakada başka gol olmayınca Gana, Uganda'yı 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un defans oyuncusu John Boye, Gana'da 90 dakika forma giydi.

Gana gruptaki ikinci maçını 21 Ocak'ta Mali, Uganda ise aynı tarihte Mısır ile yapacak.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Dünya'dan Futbol HaberleriTüm Dünya'dan Futbol Haberleri

ME