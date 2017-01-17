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Mali-Mısır maçında gol sesi çıkmadı
17 Ocak 2017 , 23:59
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2017 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Mali, Mısır ile golsüz berabere kaldı.
Gabon'un Port-Gentil kentinde oynanan mücadelede iki takım da gol atamayınca karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Mali'de, Kayserisporlu Samba Sow 72. dakikada oyuna dahil olurken, Kardemir Karabükspor'un forveti Mustapha Yatabare forma şansı bulamadı.
Öte yandan, maçın 25. dakikasında oyuna giren 44 yaşındaki Mısırlı kaleci Essam El-Hadary, Afrika Uluslar Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu.
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