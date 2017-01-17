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Paulinho imzayı attı!
17 Ocak 2017 , 11:47
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AJANSSPOR - Brezilya Milli Takımı’nın orta saha oyuncularından Paulinho, kariyerine Çin’de devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcu, Guangzhou Evergrande ile olan sözleşmesini uzatma kararı aldı.
Yapılan açıklamada 2015 yaz döneminde kadroya dahil edilen Sambacının sözleşmesinin 2020 yılının sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.
Corinthians’ta 3 sezon forma giydikten sonra İngiliz kulüplerinin dikkatini çeken Paulinho, 2013 yılında Tottenham ile anlaşmıştı. Tottenham’da 45 maçta 6 gole imza atan Brezilyalı yıldız, daha sonra rotasını Çin olarak belirlemiş ve Guangzhou’ya katılmıştı.
2011 yılından beri Brezilya Milli Takımı’nda 37 maça çıkan ve 6 kez gol sevinci yaşayan Paulinho, Guangzhou’da ise 43 maçta 10 gol kaydetti.
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