25 yaşında futbolu bıraktı!

AJANSSPOR - Yıllardır sağ bileğindeki sakatlıkla mücadele eden Lyon'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Gueida Fofana, futbolu bıraktığını açıkladı.

25 yaşındaki oyuncu, "Bileğimin daha iyiye gidip gitmeyeceğini görmek için kendime biraz zaman tanıdım. Gerçekten her şeyi denedim ancak bugün, bunun daha fazla mümkün olmadığını üzülerek belirtmek zorunda kaldım. Bileğim, daha fazla futbol oynamama izin vermiyor. Bu korkunç bir gerçek fakat bana futbol oynamak için uygun olmadığım ifade edildi" dedi.