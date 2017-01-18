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Olympiakos bir puana razı oldu
18 Ocak 2017 , 23:00
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Yunanistan Süper Ligi'ndeki 16. hafta mücadelesinde Olympiakos, deplasmanda Asteras Tripolis ile golsüz berabere kaldı.
Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Olympiakos, Asteras Tripolis'e konuk oldu.
İlk yarıda iki takım da gol bulamazken 61. dakikada ev sahibi ekipte Pablo Mazza, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelede gol olmadı ve maç 0-0 sona erdi.
Geçtiğimiz hafta Platanias ile berabere kalan ve ligde bu sezon üst üste ilk kez galip gelemeyen Olympiakos, puanını 39'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Asteras Tripolis ise puanını 19'a yükseltti.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk karşılaşmasında Osmanlıspor, 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak.
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