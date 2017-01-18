- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Dünyanın en büyük stadı yapılıyor
18 Ocak 2017 , 21:40
- İlgili:
- Futbol
- Dünya'dan Futbol
Hindistan’da dünyanın en büyük kriket stadyumunun inşasına başlandı. Ahmedabad şehrinde yapımına başlanan stadyumun 110 bin kapasiteli olacağı duyuruldu.
Hindistan’da büyük popülerliğe sahip olan kriket için yöneticiler yatırımdan sakınmıyor. Bu büyük stat için 100 milyon dolar harcanacağı ifade ediliyor.
Hindistan’daki en büyük stadyum Kolkata’daki Eden Gardens. Bu stadın 100 bin kapasitesi bulunuyor. Gujarat Kriket Federasyonu Başkan Yardımcısı Parimal Nathwani stat özellikleri hakkında bilgi vererek bu büyük yapının 7 milyar Hint rupisine mal olacağını açıkladı.
- İlgili:
- Futbol
- Dünya'dan Futbol
YORUM EKLE
Son Dünya'dan Futbol HaberleriTüm Dünya'dan Futbol Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar