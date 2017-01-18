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Sigthorsson geri döndü!

Tarih18 Ocak 2017 , 20:16

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Sigthorsson geri döndü!

AJANSSPOR - Sezon başında kiralık olarak geldiği Galatasaray'dan 1 dakika süre almadan ayrılan İzlandalı golcü Kolbeinn Sigthorsson, Fransa'ya döndü.

Fransız basınınad yer alan haberde, Salı günü Fransa'ya gelen Sigthorsson'un sağlık taramasından geçirildiği ve sağ dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat olabileceği kaydedildi.

Doktorların ameliyat kararı verip vermeyeceğine bağlı olarak Sigthorsson'un Fransa'da kalacağı kaydedildi.

Galatasaray'a geldiğinden itibaren sakatlıktan kurtulamayan İzlandalı golcünün sözleşmesi 29 Aralık'ta feshedilmişti.

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