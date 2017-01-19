- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Aboubakar 11'de başladı, Kamerun kazandı!
19 Ocak 2017 , 00:15
- İlgili:
- Futbol
- Dünya'dan Futbol
- Beşiktaş
2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun, A Grubu'ndaki ikinci maçında Gine-Bissau'yı 2-1 yendi.
Gabon'un başkenti Libreville'de oynanan karşılaşmanın 13. dakikasında Gine-Bissau, Piqueti'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda toparlanan Kamerun, 61. dakikada Sebastien Siani ve 79. dakikada Michael Ngadeu Ngadjui'nin attıkları gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Kamerun'da, Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar 11'de başladığı mücadelede 65 dakika sahada kaldı.
- İlgili:
- Futbol
- Dünya'dan Futbol
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Dünya'dan Futbol HaberleriTüm Dünya'dan Futbol Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar