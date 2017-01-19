Avrupa'nın yıldız Brezilyalıları!

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Gabriel Jesus'u kadrosuna katması, Avrupa'da forma giydiği dönemde hafızalara kazınan Brezilyalı futbolcuları akıllara getirdi.

UEFA'nın internet sitesinde paylaşılan haberde, organizasyonun kulüpler düzeyindeki turnuvalarında en fazla forma giyen ve en çok gol atan Brezilyalı futbolculara yer verildi.

Inter, Real Madrid ve Fenerbahçe formasıyla 144 maça çıkan Roberto Carlos, kulüpler düzeyindeki organizasyonlarda en fazla forma giyen futbolcu olarak dikkati çekti. Sevilla, Barcelona ve Juventus ile 137 karşılaşmada görev yapan Dani Alves, bu alanda ikinci sırada yer aldı. Benfica ile turnuvalarda 121 kez sahne alan Luisao ise üçüncü olarak ön plana çıktı.

Jardel, en fazla gol atan 4. futbolcu

Galatasaray'ın yanı sıra Porto ve Sporting Lizbon ile UEFA'nın kulüpler düzeyindeki organizasyonlarında 36 kez fileleri havalandıran Mario Jardel, bu istatistiğiyle en fazla gol atan 4. futbolcu olarak dikkati çekti.

Kariyerinde 2 kez Altın Ayakkabı Ödülü'nü kazanan Jardel, ortaya koyduğu performansla Galatasaray'ın 2000-2001 sezonunda UEFA Süper Kupa'yı kazanmasında ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynamıştı.

En fazla gol atan Brezilyalı futbolcular listesinde ilk sırada, Servette, Monaco, Barcelona, Olympique Lyon ve Villarreal formalarıyla 40 kez fileleri havalandıran Sonny Anderson yer aldı.

Bu oyuncunun ardından Barcelona, Milan ve Olympiakos takımlarında 39 gol kaydeden Rivaldo ikinci, PSV Eindhoven, Barcelona, Inter, Real Madrid ve Milan ile 37 kez takımının skor yüküne katkı sağlayan Ronaldo ise üçüncü sırada kendine yer buldu.