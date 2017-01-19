Carlos Carvalhal tarihe geçti

Beşiktaş'ı da bir dönem çalıştıran Carlos Carvalhal, İngiltere’de yönettiği Sheffield Wednesday kulübünün başında tarihi bir başarıya imza attı.

2011-2012 sezonunda Beşiktaş’ta görev yapan Portekizli teknik adam Carlos Carvalhal, İngiltere’de yönettiği Sheffield Wednesday kulübünün başında tarihi bir başarıya imza attı.

Kulüp tarihinin en başarılısı

Tecrübeli çalıştırıcının takımı, tüm kulvarda çıktığı 84 maçta 38 galibiyet 24 beraberlik 22 mağlubiyetlik bir performans gösterdi. Bu sonuçlarla birlikte yüzde 45.24’lük başarı yüzdesi yakalayan Carvalhal, kulüp tarihinin en iyi teknik direktör performanslarından birini gerçekleştirdi