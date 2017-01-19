CSKA Moskova, İspanya'da 'evini' aramadı

Devre arası kamp çalışmaları için İspanya'yı tercih eden CSKA Moskova'dan ilginç bir paylaşım geldi. Kamp yaptıkları bölgeye kar yağınca karın keyfini çıkaran oyuncular "Bize 'İspanya sıcak olur' demişlerdi" paylaşımı yaptı.

SPUTNİK CSKA Moskova Başkanı: İstanbul’daki güvenlik durumu endişe verici Rusya Premier Ligi futbol takımı CSKA Moskova kamp için İspanya'nın güneydoğusundaki tatil beldesi Campamor'u tercih etti. Ancak sıcak hava bekleyen CSKA Moskova umduğunu bulamadı. Kar yağışı sonrası kulüpten yapılan paylaşım oyuncuların şaşkınlığını yansıttı. Kulüp, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İspanya'nın sıcak olduğunu söylemişlerdi. Campoamor'daki idman kampımızdan karlı manzaralar" dedi.



CSKA Moskova İspanya'da 21 Ocak ve 22 Ocak tarihlerinde İsviçre'nin FC Wohlen ve Polonya'nın PIast Gliwice S.A. takımlarıyla maç yapacak.