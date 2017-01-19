En çok gelir Manchester United'ın!

Deloitte firması, 2016 yılının en çok gelir elde eden kulüplerini açıkladı. Manchester United, rekor bir gelirle listenin zirvesinde yer aldı.

Deloitte'in 2015-16 sezonu Futbol Para Ligi sıralamasında en çok gelir elde eden kulüp Manchester United oldu.

Dünyanın önde gelen kulüplerinin finansal gelirlerini yıllık olarak inceleyen ve çalışmanın 20. yılında Manchester United, Barcelona ve Real Madrid'i geride bıraktı. Geçen yılın zirvesinde olan Real Madrid ise üçüncü sıraya geriledi.

Manchester United'ın gelirleri, bir yıllık süre zarfında 518 milyon avrodan 689 milyon avroya ulaştı. Bu sıçrayışla birlikte İngiliz devi, yaklaşık 620 milyon avroluk gelir sağlayan Barcelona ve Real Madrid'i hatırı sayılır bir farkla geride bırakmış oldu.

Bayern Münih ve Manchester City geçen yıla göre birer basamak yükselerek ilk beş içine girerken, Paris Saint-Germain ise altıncı sıraya geriledi.

Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Juventus ilk 10 içersinde yer alırken, geçen yıldan farklı olarak ilk 20'ye dahil olan iki yeni kulüp West Ham United ve Leicester City oldu.



2003-04 sezonunda bu yana ilk defa listenin zirvesinde yer alan Manchester United, kulüp rekorunu kırarak ortalama %12'lik bir büyüme sağladı. İlk 20 içinde bu oranı yakalayabilen başka bir kulüp bulunmuyor.

Manchester United'ın bir futbol kulübünün elde ettiği en fazla gelire sahip olmasında kulübü Avrupa arenasına geri dönüşünün yanı sıra ticari alanda elde edilen gelirlerin artışı da büyük pay sahibi oldu.

Ancak alkışı hak eden bu başarıya rağmen, uzmanlar kulübün bu statüsünü korumak için ciddi bir mücadele vermesi gerektiğini düşünüyor.

Deloitte'in Spor Grubu'nda yer alan yöneticisi Dan Jones'un yorumu şöyle: "Manchester United'ın yeniden en çok gelir elde eden kulüp olması için 11 yıl beklemesi gerekti ve ticari gelirlerindeki müthiş artış bunda büyük pay sahibi oldu. Kulübün son yıllarda yakalamış olduğu başarılı ticari ortaklıklar kurma trendi, rakiplerine karşı üstünlük kurmasını sağladı. Yani gelecek yıl için Barcelona ve Real Madrid'le çok ciddi bir yarışa girecekler. Zira Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalmaları, sterlinin avro karşısında değer kaybetmesi ve diğer faktörler dezavantajları olacak."

Manchester United aynı zamanda maç gelirleri sıralamasında da lider konumunda. Ancak yıllık yayın gelirleri alanında ise yedinci sırada. Dünyanın en çok yayın gelirine sahip kulübü ise geçen yıl olduğu gibi yine Real Madrid oldu. Bu alanda İspanyol devinin en yakın takipçisi ise Real Madrid.