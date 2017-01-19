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Mısırlı eski futbolcu terörist listesinde!

Tarih19 Ocak 2017 , 22:26

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Mısırlı eski futbolcu terörist listesinde!

Eski Mısırlı futbolcu Mohamed Aboutrika'nın avukatı, oyuncunun Müslüman Kardeşler ile bağlantısının bulunmasından dolayı teröristler listesine eklendiğini söyledi.

Aboutrika, Mısır’ın bir terörist örgüt olarak gördüğü kardeşliği finansal olarak desteklemekle suçlanıyor. Aboutrika’nın avukatı Mohamed Osman, hareketin “yasalara aykırı” olduğunu ve müvekkilinin “kendisine yönelik herhangi bir suçlamadan hüküm giymediğini ya da resmi olarak haberdar edilmediğini” söylediğini belirtti.

(AMK Spor)

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