Real Madrid'e kupada Celta Vigo şoku!

İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu ağırladı.

Zinedine Zidane yönetiminde bu sezon La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası'nda yoluna devam eden Real Madrid, evinde Celta Vigo karşısında beklenmedik bir yenilgi aldı.

Deplasman ekibi karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajı eline geçirdi.

Celta Vigo-Real Madrid rövanş karşılaşması, 25 Ocak Çarşamba günü TSİ 23:15'te oynanacak.



Goller

64' Iago Aspas (Celta Vigo) 0-1

69' Marcelo (Real Madrid) 1-1

70' Johny Castro (Celta Vigo) 1-2