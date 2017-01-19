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Tevez'e coşkulu karşılama!
19 Ocak 2017 , 12:41
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Shanghai Shenhua'nın 'yeni kahramanı' Carlos Tevez, yoğun güvenlik önlemleri altında Çin'e geldi.
Boca Juniors'tan Shangay Shenhua'ya transfer olan Tevez, Çin'de taraftarlar tarafından coşku ile karşılandı.
Shangay'ın uluslararası havaalanındaki polisler Tevez'i yoğun güvenlik önlemleriyle koruma altına aldılar.
Çin kulübü Tevez'i dünyanın en iyi ücretli futbolcusu yaptıklarını bildirdi
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