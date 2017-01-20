Lassana Diarra'ya müjdeli haber

Belçika mahkemesi, Fransız futbolcu Lassana Diarra'nın 2015 yılında Charleroi takımına transferine engel oldukları gerekçesiyle Belçika Futbol Federasyonu ile FIFA'yı suçlu bularak tarafları toplam 6 milyon avro ceza ödemeye mahkum etti.

Belçika mahkemesi̇ tarafından alınan kararla, Diarra'nın transferine fazladan mali yükümlülük getirerek 2015 yılında Charleroi takımında forma giymesini engellediği gerekçesiyle Belçika Futbol Federasyonu ile FIFA'ya toplam 6 milyon avro ceza verildi. Tarafların, karara itiraz edeceği belirtildi.

Lokomotiv Moskova'ya 2013 yılında transfer olan ve 4 yıllık sözleşme imzalayan milli oyuncu, Rus temsilcisinde ilk yılını tamamlamasının ardından kontratını tek taraflı feshederek kulüpten ayrılmıştı.

Rus temsilcisinden ayrılmasının ardından Lokomotiv Moskova, FIFA'ya itirazda bulunmuştu. FIFA ise itirazı haklı bularak Fransız futbolcunun eski kulübüne 10 milyon avro ödemesine karar vermişti. Bu dönemde Belçika'nın Charleroi takımıyla görüşen Diarra'nın transferi, FIFA'nın verdiği ceza ve Belçika Futbol Federasyonunun transferi onaylamaması gerekçeleriyle gerçekleşemedi.

Olayın ardından Fransız futbolcu, FIFA ve Belçika Futbol Federasyonuna transferini haksız şekilde engelledikleri gerekçesiyle dava açmış ve bir sezon kulüpsüz kalmasının ardından 2015 yılında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya ile sözleşme imzalamıştı.