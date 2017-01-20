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Burak Yılmaz hedefini açıkladı!
20 Ocak 2017 , 18:41
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Beijing Gouan forması giyen milli yıldız, Çin Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi umutlu konuştu.
Beijing Gouan forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Çin'de futbolun her geçen gün geliştiğini ve bu sezon farklı bir lig olacağını ifade etti.
BeinSport''a bağlanan Burak, ¨Çin'de gelişen bir lig ve futbol var. Bu sezon tüm takımlar çok güçlendi, herkesin hedefleri var, farklı bir lig bekliyorum. Sadece yaşlı oyuncular değil, çok genç Avrupa'nın transfer edemediği oyuncular geldi. Umarım bu sezon bizim için de güzel geçer.¨ şeklinde konuştu.
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