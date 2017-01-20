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Collina'ya büyük görev!
20 Ocak 2017 , 23:57
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FIFA Hakem Komitesi'nin başkanlığına İtalyan Pierluigi Collina getirildi.
İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC) internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Hakem Komitesi'nde görev yapan 56 yaşındaki Collina'nın FIFA Hakem Komitesi Başkanlığı'na getirildiği bildirildi.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 1998-2003 yıllarında üst üste 6 kez "dünyanın en iyi hakemi" unvanına layık görülen Collina, 1988-2005 yıllarında düdük çalmıştı.
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