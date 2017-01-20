Diego Ribas 7 yıl sonra!

Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite, Kolombiya ile 25 Ocak'ta oynanacak hazırlık maçı için 23 kişilik aday kadrosunu açıkladı.

Tamamı Brezilya Seria A'da oynayan oyunculardan oluşan kadroda, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Ribas da yer aldı. Kadroda ayrıca, Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu belirtilen stoper Vitor Hugo da yer aldı.

İŞTE KADRODA YER ALAN İSİMLER:

Kaleciler: Alex Muralha (Flamengo), Weverton (Atletico-PR) ve Danilo Fernandes (Internacional)

Stoperler: Vitor Hugo (Palmeiras), Pedro Geromel (Gremio), Rodrigo Caio (Sao Paulo) ve Luan Garcia (Vasco)

Bekler: Marcos Rocha (Atletico-MG), Fagner (Corinthians), Jorge (Flamengo) ve Fabio Santos (Atletico-MG)

Orta sahalar: Walace (Gremio), Henrique (Cruzeiro), Rodriguinho (Corinthians) ve Willian Arao (Flamengo)

Hücumcular: Gustavo Scarpa (Fluminense), Lucas Lima (Santos), Camilo (Botafogo) ve Diego Ribas (Flamengo)

Forvetler: Dudu (Palmeiras), Diego Souza (Sport), Luan (Gremio) ve Robinho (Atletico-MG)



Kaynak : Hürriyet