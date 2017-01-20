Jose Morais gitti! 11 hafta!

Antalyaspor'dan sezonun 6. haftasında ayrılan Portekizli teknik adam, Yunan ekibi AEK'nın başında ise 11 hafta kalabildi.

Antalyaspor'un eski teknik direktörü Jose Morais, yeni takımında uzun süre tutunamadı. Kırmızı-beyazlı ekipten bu sezonun başında ayrılan deneyimli çalıştırıcı, Yunan ekibi AEK'nın başına geçmişti.

Bu sezon 6 haftada hiç galibiyet alamayarak ligde son sıraya demir atan Antalya'da Morais ile yollar ayrılmıştı.

11 maçta 2 galibiyet aldı

Morais sarı-siyahlı ekibin başında iyi sonuçlar alamadı. Olympiakos ve Panathinaikos ile şampiyonluk mücadelesi vermesi beklenen ekip geride kalan 16 haftada yalnızca 5 galibiyet alabildi, ligde yedinci sırada kaldı. Morais 6. haftada devraldığı takımla çıktığı 11 maçta 3 yenilgi, 6 beraberlik ve yalnızca 2 galibiyet alabildi.

Üst üste 5. maç kayıp

Ligde oynadıkları Panaitolikos karşılaşmasını kaybetmesi Portekizli çalıştırıcının sonunu getirdi. Üst üste beşinci maçından da galibiyet çıkaramayınca görevi bıraktı. Rakibe 3-2 yenilen AEK'da eski Beşiktaşlı Hugo Almeida'da da bu maçta bir gol attı ancak ne yenilgiyi ne de hocası ve vatandaşı Morais'in gidişini engelleyebildi.

Jimenez başa geçti

AEK ise yeni teknik direktörünü hemen belirledi. Takımın aynı zamanda 2011'den eski çalıştırıcısı olan İspanyol Manuel Jimenez, Yunan ekibinin başına getirildi. Jimenez daha önce Real Zaragoza ve Fenerbahçe ile 2008'de karşılaşan Sevilla'nın o dönemki teknik adamıydı.



Kaynak : Skorer