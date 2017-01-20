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Memphis resmen Lyon'da!

Tarih20 Ocak 2017 , 15:33

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Memphis resmen Lyon'da!

AJANSSPOR- Manchester United'ın Hollandalı yıldızı Memphis Depay, Ligue 1 ekiplerinden Lyon ile sözleşme imzaladı. 

Bu sezon İngiliz ekibinde 8 maçta sadece 134 dakika forma giyebilen 22 yaşındaki kanat oyuncusu daha fazla forma giymek isteyerek takımdan ayrılmaya karar vermişti. 

Lyon'un onun için 23 milyon Euro bonservis ücreti ödediği tahmin ediliyor. 

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