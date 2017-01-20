Memphis resmen Lyon'da!

AJANSSPOR- Manchester United'ın Hollandalı yıldızı Memphis Depay, Ligue 1 ekiplerinden Lyon ile sözleşme imzaladı.

Bu sezon İngiliz ekibinde 8 maçta sadece 134 dakika forma giyebilen 22 yaşındaki kanat oyuncusu daha fazla forma giymek isteyerek takımdan ayrılmaya karar vermişti.

Lyon'un onun için 23 milyon Euro bonservis ücreti ödediği tahmin ediliyor.