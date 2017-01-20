- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Memphis resmen Lyon'da!
20 Ocak 2017 , 15:33
- İlgili:
- Futbol
- Dünya'dan Futbol
AJANSSPOR- Manchester United'ın Hollandalı yıldızı Memphis Depay, Ligue 1 ekiplerinden Lyon ile sözleşme imzaladı.
Bu sezon İngiliz ekibinde 8 maçta sadece 134 dakika forma giyebilen 22 yaşındaki kanat oyuncusu daha fazla forma giymek isteyerek takımdan ayrılmaya karar vermişti.
Lyon'un onun için 23 milyon Euro bonservis ücreti ödediği tahmin ediliyor.
- İlgili:
- Futbol
- Dünya'dan Futbol
YORUM EKLE
Son Dünya'dan Futbol HaberleriTüm Dünya'dan Futbol Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar