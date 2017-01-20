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Neymar attı, Barcelona avantajı kaptı!
20 Ocak 2017 , 01:05
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İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Barcelona, deplasmanda Real Sociedad ile karşılaştı.
Neymar'ın 21. dakikada penaltıdan attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrılan Barcelona, evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajı eline geçirdi.
Barcelona-Real Sociedad rövanş karşılaşması, 26 Ocak Perşembe günü TSİ 23:15'te oynanacak.
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