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Neymar attı, Barcelona avantajı kaptı!

Tarih20 Ocak 2017 , 01:05

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Neymar attı, Barcelona avantajı kaptı!

İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Barcelona, deplasmanda Real Sociedad ile karşılaştı.

Neymar'ın 21. dakikada penaltıdan attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrılan Barcelona, evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajı eline geçirdi.

Barcelona-Real Sociedad rövanş karşılaşması, 26 Ocak Perşembe günü TSİ 23:15'te oynanacak.

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