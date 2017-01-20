''PSG formasıyla ilk golüm sihir gibiydi''

Paris Saint Germain'in akademisinden yetişen 19 yaşındaki genç futbolcusu Christopher Nkunku, ilk golünü, şampiyonlukta yaşadıklarını beIN Sports'a anlattı.



İşte Nkunku röportajından satırbaşları:

''Paris Saint Germain Akademisi'nden yetişip Parc de Princes'de oynamak büyük onur. Önemli oyuncularla oynuyoruz.



Daha önce Parc des Princes'e Akademiyle maç izlemeye giderdik. Özellikle 2 yıl önce Şampiyonlar Ligi maçlarına hep birlikte giderdik. Her şeyi izlerdim. Özellikle orta saha oyuncularını. Çünkü bu benim pozisyonum. Onlara bakıp yeteneklerinden bir şeyler öğrenirdim. Şu an 19 Yaş Altı Takımı'yla birlikteyim. Ancak milli maç aralarında bir çok oyuncu milli takıma gidince bizim için A takımla antrenman yapma şansı doğuyor. Onlara sadece antrenmanlarda dokunabiliyoruz. Fakat onları stadyumda, maçlarda görebiliyoruz. Bu bile çok özel bir şey.



Shathtar Donetsk'e karşı ilk maçımı oynarken çok mutluydum. Bütün geçmişimi düşündüm. Yaşadıklarım gözümün önüne geldi. Bütün attığım adımlar. Ailem... Çok mutluydum. 18 yaşında Fransa şampiyonu takımda oynamak herkese nasip olmaz biliyorum. Ancak büyük takımlar için normal. Böyle bir ekibe genç katılınca 18 yaşında şampiyonluk görmek normal. Bunu 2 yıl önce tabiki hayal edemezdim.



Teknik direktörümüz yeni. Bütün oyuncuları bilemez. Önemli oyuncuları tanır. Biz gençlerin şansı olduğunu düşünüyorum. Bu sezon şansım olduğunu düşünüyorum, bu şansı kazanmalıyım. Geçmişte aldım şimdi de oynayacağım.

Bastia maçında ilk attığım gol hakem tarafından iptal edilmişti. Ama daha sonra ben de nizamisini attım ve topu kalenin içinde gördüğüm anda çok mutluydum. O gün ailem ilk defa beni stadyumda canlı olarak izliyordu. O golün böyle bir durumla birlikte gelmesi beni daha da mutlu etti. Cumartesi rakip Rennes ile zorlu bir maç bizi bekliyor. Defans yapmaya hücum etmeye devam etmeliyiz.''



