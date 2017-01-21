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Balotelli'den ırkçılık isyanı!
21 Ocak 2017 , 17:15
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AJANSSPOR- Dün akşam deplasmanda Bastia ile 1-1 berabere kalan Nice'te İtalyan golcü Mario Balotelli ırkçılığa maruz kaldığını söyledi.
Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan siyahi golcü, Bastia karşısında aldıkları sonucun normal olduğunu söylerken, "Hedefimize ulaşmak için daha çok çalışacağız. Hakem de hayet iyiydi ama Fransız vatandaşları için bir sorum olacak. Bastia taraftarlarının maç boyunca maymun sesi çıkarması,"uh uh" diye bağırması ve disiplin komisyonundan hiç kimsenin bunun için bir şey söylememesi normal mi? Irkçılık Fransa'da serbest mi? Ya da sadece Bastia'da mı serbest? Futbol muazzam bir oyun. Bastia taraftarları gibi insanlar bu sporu korkunç bir hale getiriyor" ifadelerini kullandı.
Yesterday the result against Bastia was right.. we will work more and try to get our objective.. the referee was good too👍🏾 but I have a question for French people.. Is it normal that Bastia supporters make monkey noise end "uh uh" for the whole game and no one of the "commissions discipline " say nothing? So is racism LEGAL in France? Or only in Bastia ? Football is an amazing sport .. those people like Bastia supporters make it horrible ! VERGOGNA DAVVERO. UNE VRAIE HONTE .
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