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Chapecoense kazadan sonra ilk kez...
21 Ocak 2017 , 23:32
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AJANSSPOR- Brezilya Serie A ekiplerinden Chapecoense, 28 Kasım'daki trajik uçak kazasının ardından ilk kez bir maça çıktı.
Palmeiras ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Chapecoense, Gorli ve Amaral ile iki gol bulurken karşılaşma 2-2 sona erdi.
(Kazadan sağ kurtulan Helio Neto, Jackson Follmann ve Alan Ruschel maç öncesi sahada)
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