Chapecoense kazadan sonra ilk kez...

AJANSSPOR- Brezilya Serie A ekiplerinden Chapecoense, 28 Kasım'daki trajik uçak kazasının ardından ilk kez bir maça çıktı.

Palmeiras ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Chapecoense, Gorli ve Amaral ile iki gol bulurken karşılaşma 2-2 sona erdi.



(Kazadan sağ kurtulan Helio Neto, Jackson Follmann ve Alan Ruschel maç öncesi sahada)