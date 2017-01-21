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Gana işi bitirdi! Gyan!
21 Ocak 2017 , 22:00
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Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Gana, Mali'yi 1-0 mağlup etti.
Port-Gentil kentinde oynanan karşılaşmada Gana'ya galibiyeti getiren golü, 22. dakikada tecrübeli futbolcu Asamoah Gyan kaydetti.
Öte yandan, Kardemir Karabükspor'un Malili futbolcusu Mustapha Yatabare, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 63 dakika görev yaptı. Kayserispor'un Malili oyuncusu Samba Sow ise maç kadrosunda olmasına rağmen süre alamadı. TFF 1. Lig ekibi Sivasspor'da top koşturan Ganalı John Boye ise mücadelede 90 dakika forma giydi.
Bu sonuçla ikinci maçından da galibiyetle ayrılan Gana, puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Mali ise bir puanda kaldı.
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