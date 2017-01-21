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Hapoel Beer-Sheva bir puana razı oldu
21 Ocak 2017 , 23:47
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İsrail Birinci Futbol Ligi 19. hafta karşılaşmasında Hapoel Beer-Sheva, deplasmanda Maccabi Petah Tikva ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Hapoel Beer-Sheva'nın golünü 72. dakikada Maor Bar Buzaglo kaydetti. Ev sahibi ekibin golü ise 90. dakikada Arel Uri Magbo'dan geldi.
Ligdeki 4. beraberliğini yaşayan Hapoel Beer-Sheva, puanını 43'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Maccabi Petah Tikva ise puanını 33'e çıkardı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk karşılaşmasında Beşiktaş, 16 Şubat Perşembe günü İsrail temsilcisi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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