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Mısır 1 attı, 3 aldı!
21 Ocak 2017 , 23:53
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AJANSSPOR - Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Mısır ile Uganda takımları karşılaştı. Stade De Port-Gentil'de oynanan maçın ilk yarısı golsüz bitti. Mısır, rakibini 89. dakikada attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.
Karşılaşmada, bir dönem Orduspor'u da çalıştıran Hector Cuper yönetimindeki Mısır'a galibiyeti getiren golü bitime 1 dakika kala Abdalla El Said kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Mısır, 1 olan puanını 4'e yükseltti ve gruptan çıkma adına büyük yol aldı. Uganda ise 1 puanda kaldı. Gruptaki bir sonraki maçta Mısır ile Gana grup birinciliği için karşılaşacak. Uganda ile de Mali kozlarını paylaşacak.
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