Mısır 1 attı, 3 aldı!

AJANSSPOR - Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Mısır ile Uganda takımları karşılaştı. Stade De Port-Gentil'de oynanan maçın ilk yarısı golsüz bitti. Mısır, rakibini 89. dakikada attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.

Karşılaşmada, bir dönem Orduspor'u da çalıştıran Hector Cuper yönetimindeki Mısır'a galibiyeti getiren golü bitime 1 dakika kala Abdalla El Said kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Mısır, 1 olan puanını 4'e yükseltti ve gruptan çıkma adına büyük yol aldı. Uganda ise 1 puanda kaldı. Gruptaki bir sonraki maçta Mısır ile Gana grup birinciliği için karşılaşacak. Uganda ile de Mali kozlarını paylaşacak.