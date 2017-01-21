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O belge basına sızdı!
21 Ocak 2017 , 23:02
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AJANSSPOR- Corinthians'ın Didier Drogba'ya önerdiği sözleşme basına sızdı.
Montreal Impact'ten ayrıldıktan sonra henüz hiçbir kulüple anlaşmayan Didier Drogba'ya Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians talip olmuştu.
Brezilya ekibi Fildişili yıldıza bir senelik sözleşme önerirken sözleşmenin detayları ortaya çıktı. Başkan Roberto de Andrade imzalı belgeye göre Corinthians, Drogba'ya bir senelik 1.44 milyon Dolar önerirken bunun haricinde şunlar teklif edildi: 6 Brezilya-Avrupa arası birinci sınıf uçak bileti, aylık kirası 20 bin Brezilya Reali değerinde şehre yakın bir ev, SUV model zırhlı bir araç, 1 tane İngilizce-Portekizce çevirmen.
Ayrıca Corinthians lig şampiyonu olduğunda ve Drogba Paulsita Ligi'nde gol kralı olduğunda da özel bonuslar verilecek.
Brezilya ekibi Drogba'dan 48 saat içinde cevap bekliyor.
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