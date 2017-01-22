"Kimseye tokat atmadım"

AJANSSPOR- Palmeiras'ın yeni transferi Felipe Melo, Esporte Espetacular'a özel bir röportaj verdi.

"Gerekirse Uruguaylıları tokatlarım" sözlerinin çarpıtıldığını savunan Melo, "Yıllardır futbol oynuyorum, kimsenin suratına tokat atmadım. Eğer bu sözlerim yanlış anlaşıldıysa Uruguaylılardan özür dilerim. Söylemek istediğim Uruguay, Şili ya da Arjantin fark etmez kim olursa olsun mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Futbolun kendisi gibi oyunculara daha çok ihtiyacı olduğunu vurgulayan eski Galatasaraylı, "Mi mi mi yapmayı bırakmalı doğruları ve aklından geçenleri söylemelisin. Nunes ile Edilson'un bir olayını hatırlıyorum. Daha maç başlamadan kavga etmişlerdi ama maç sonu tokalaştılar" dedi.

Melo son olarak idol olarak aldığı 3 ismi açıkladı: "Romario benim için her zaman bir idoldü. 3 gol atacağım derdi 3 gol atardı. Daha gençken bir oyuncu vardı, acımasınz. Ezeli rakibimizde oynuyordu. Vampeta. O bir Dünya Şampiyonu. Harika kulüplerde oynadı. Pas kalitesi inanılmazdı. Dürüst olmam gerekirse Veron'un büyük bir hayranıyım. Ona karşı Arjantin'de milli maçta oynamıştım. Sansasyonel bir adam. Bu 3 isim beni oldukça etkilemiştir."