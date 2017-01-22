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Osmanlıspor'dan gitti, Metz'e hayat verdi!
22 Ocak 2017 , 00:13
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Metz 2 - 0 Montpellier
14' 1 - 0 Cheick Diabate
20' 2 - 0 Cheick Diabate
AJANSSPOR - Fransa Ligi'nde sıkıntılı günler geçiren Metz, 21. hafta mücadelesinde Montpellieri konuk etti.
Osmanlıspor'un sezon sonuna kadar kiralık olarak Metz'e yolladığı Malili forvet Diabate, milli futbolcumuz Mevlüt Erdinç'in yedekler arasında yer aldığı maça 11'de başladı.
Metz formasıyla ligdeki ilk maçına çıkan 28 yaşındaki forvet, 14 ve 20. dakikalarda attığı gollerle takımına 2-0'lık galibiyeti getirdi.
Diabate, 70. dakikada yerini Mevlüt'e bıraktı.
8 maçlık galibiyet özlemini noktalayan Metz, 20 maç sonunda puanını 21'e çıkardı.
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