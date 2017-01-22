AJANSSPOR - Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Almanya İkinci Lig ekiplerinden 1860 Münih'in başına geçen Vitor Pereira, Portekiz'den teklif aldığını açıklarken, kendisini isteyen kulip hakkında bilgi vermedi.

Portekiz basınına bir röportaj veren Pereira, "Portekiz'de yaptıklarımdan tatmin oldum ancak hırslı biriyim ve rahatlık alanında kalmayı sevmiyorum. Kendimi zorlamayı seviyorum çünkü bu şekilde en iyi seviyemde oluyorum. Azami baskıya ihtiyacım var" dedi.

"Bir gün Benfica veya Sporting'i çalıştırmaya hazır mısınız?" sorusuna da cevap veren Porto ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü, "Evet, tabii ki. Bu konu hakkında birçok ifade duydum fakat dürüstüm. Asla; Benfica, Sporting veya başka bir yerde çalışmam demem. Profesyonelim, futbol için tutkuluyum ve eğer insanlar hoşuma giden bir proje sunarsa, neden kabul etmeyeyim?" ifadesini kullandı.

"Porto'dan ayrıldıktan sonraki süreçte Portekiz'in büyük takımlarından davet aldınız mı? Kimden?" şeklindeki soru üzerine Vitor Pereira, "Bazı davetler aldım ancak bana teklif yapan kulüple ilgili konuşamam. Anlaşmanın sonuna gelemedik. Konuşmam saygısızlık olur" cevabın verdi.

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