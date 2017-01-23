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İşte Ontivero'nun yeni takımı!
23 Ocak 2017 , 13:03
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Galatasaray'la olan sözleşmesini fesheden 22 yaşındaki Lucas Ontivero'nun yeni takımı belli oldu.
Galatasaray'a 2013-14 sezonunun devre arasında Uruguay takımı CA Fenix'ten 2 milyon Euro'ya transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu Lucas Ontivero'nun sözleşmesi geçtiğimiz günlerde feshedilmişti.
Sarı kırmızılılara geldiği zaman 'Messi' benzetmeleri yapılan ancak fazla forma şansı bulamayarak sırasıyla Gaziantepspor, Budapest Honved, NK Olimpija, Montreal Impact gibi takımlara kiralanan sol kanat oyuncusunun yeni takımı belli oldu.
Galatasaray'la yollarını ayıran Ontivero, Şili takımlarından Universidad de Chile'yle anlaştı.
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