PSG transferde büyük oynuyor!

AJANSSPOR- PSG, Julian Draxler'in ardından bir flaş transfere daha imza atıyor.

Hem Fransız hem de Portekiz basınında yer alan haberlere göre PSG, Benfica'nın 20 yaşındaki yıldızı Gonçalo Guedes transferinde mutlu sona çok yakın. PSG Sportif Direktörü Patrick Kluivert'ın transferi sonlandırmak için Lisbon'da olduğu ifade edilirken iki tarafın 25 ile 30 milyon Euro arası bir bedele anlaşmaya yakın oldukları bildirildi.

Portekizli oyuncunun PSG ile 2021 yılına kadar süren bir sözleşme imzalası bekleniyor.

Bu sezon 28 maçta görev alan Guedes 7 gol 7 asistlik bir katkı yapmıştı. Genç oyuncu 3-3 sona eren Beşiktaş maçında da bir gol kaydetmişti.