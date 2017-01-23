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Ronaldinho için son hamle!
23 Ocak 2017 , 19:22
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AJANSSPOR- Coritiba, Ronaldinho transferini çarşambaya kadar bitirmek istiyor.
Transfer hakkında Globo Esporte'ye konuşan Coritiba Başkanı Rogerio Bacellar, "Onu getirmek istiyorum. Şimdi teklifi kesinleştirmemiz gerekiyor. Mevcut bütçemiz onu getirmeye yetmez. Transfer için sponsorlarla görüşüyorum" ifadelerini kullandı.
Brezilyalı yıldız çarşamba günü Avrupa seyahatine çıkacak. Coritiba da o güne kadar transferi resmei olarak açıklama niyetinde.
Ronaldinho ile Uruguay ekibi Nacional da ilgileniyordu fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle transferden vazgeçtiler.
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